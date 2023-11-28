Президент Чехії: Треба дати Україні все необхідне, менша допомога буде нашою поразкою

Якщо Захід послабить підтримку України, то наступний рік буде більш сприятливим для Росії, вважає чеський президент Петр Павел — «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю Павела Corriere della Sera

«У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для виконання її завдання з відновлення суверенітету і контролю над своїми кордонами. Будь-яка менша допомога була б нашою поразкою».

Він підкреслив, що як президент оцінює ситуацію щодо війни в Україні не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів

Павел переконаний, що перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші режими можуть досягати своїх цілей силою і що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій.

Чеський президент вважає, що наступний рік буде ще складнішим для України, а прийдешня зима буде значним випробуванням: «Населенню буде важко, а з нерішучістю країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І природно, це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для продовження контрнаступальних операцій».