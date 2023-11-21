В США умер бывший советский военный летчик, который в 1976 году перелетел на истребителе МиГ-25П в Японию

Бывший советский военный летчик Виктор Беленко, который в 1976 году перелетел на истребителе-перехватчике МиГ-25П в Японию, умер в США в возрасте 76 лет.

Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание уточняет, что Беленко умер еще 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс.

По данным газеты, в 1980 году Беленко получил американское гражданство и сменил свою фамилию на Шмидт.

Он работал в США в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств.