В США умер бывший советский военный летчик, который в 1976 году перелетел на истребителе МиГ-25П в Японию

По данным газеты, в 1980 году Виктор Беленко получил американское гражданство и сменил свою фамилию на Шмидт
Бывший советский военный летчик Виктор Беленко, который в 1976 году перелетел на истребителе-перехватчике МиГ-25П в Японию, умер в США в возрасте 76 лет.
Об этом сообщила газета The New York Times.
Издание уточняет, что Беленко умер еще 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс.
По данным газеты, в 1980 году Беленко получил американское гражданство и сменил свою фамилию на Шмидт.
Он работал в США в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств.
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