Делегация японских чиновников и представителей бизнеса прибыла в Украину

Делегация японских чиновников и представителей бизнеса прибыла в Киев, чтобы встретиться с представителями украинских властей перед конференцией по восстановлению, которую проведет Токио.

В делегацию вошли заместители министров иностранных дел и промышленности Киото Цудзи и Кадзутика Ивата и члены крупнейшего делового лобби, японской федерации бизнеса «Кэйданрэн».

Министерство промышленности Японии заявило, что цель их визита «напрямую узнать о потребностях украинской стороны, сформулировать конкретные проекты с украинской стороной, а также провести работу с государственным и частным секторами для оказания помощи Украине».

Япония проведет конференцию, посвященную экономическому восстановлению Украины, 19 февраля 2024 года, что было согласовано президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Японии Фумио Кисидой на саммите «Большой семерки» в мае.

После встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем его офис объявил, что Япония планирует выделить 175 миллионов долларов для финансирования проектов по экономическому восстановлению Украины.