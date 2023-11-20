Зеленський після зустрічі з Остіном: «Буде більше артилерії – снарядів»

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном у понеділок анонсував новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів — «Європейська правда» з посиланням на вечірнє звернення Зеленського

«Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз», – сказав голова держави.

Зеленський не уточнив, коли саме має бути оголошений новий пакет військової допомоги.

Востаннє Сполучені Штати у п’ятницю оголошували про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на початку листопада. Тоді йшлось про відправлення озброєння на суму 125 мільйонів доларів та замовлення на додаткові 300 мільйонів доларів.

Адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.