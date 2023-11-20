Захисники контратакували під Авдіївкою і просунулися вперед – ISW

Проаналізовані експертами Інституту вивчення війни (ISW) дані вказують на те, що українські війська контратакували під Авдіївкою і 19 листопада просунулися вперед.

В огляді зазначають, що українські та російські війська продовжують бойові дії на сході й півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме сповільнювати темпи бойових дій до настання зимових умов.

Аналітики вказують на те, що Сили оборони контратакували під Авдіївкою і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні дані, опубліковані 19 листопада, вказують на те, що українські сили просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відбили позиції біля залізниці біля Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.