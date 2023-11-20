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Ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області та Ямполівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

20 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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