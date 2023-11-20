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В Україні збільшують кількість мобільних груп для боротьби з дронами-камікадзе

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

«Збільшуємо кількість мобільних груп для боротьби з шахедами по всій Україні», — йдеться в повідомленні.

За його словами постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Мобільні групи довели свою ефективність у протидії безпілотникам окупантів, тому збільшення їхньої кількості посилить захист енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів України.

20 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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