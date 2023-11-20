До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну » В Україні збільшують кількість мобільних груп для боротьби з дронами-камікадзе Обласні військові адміністрації працюють над забезпеченням та розширенням мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками та ефективної протидії атакам РФ Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. «Збільшуємо кількість мобільних груп для боротьби з шахедами по всій Україні», — йдеться в повідомленні. За його словами постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Мобільні групи довели свою ефективність у протидії безпілотникам окупантів, тому збільшення їхньої кількості посилить захист енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів України.