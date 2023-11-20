В Україні збільшують кількість мобільних груп для боротьби з дронами-камікадзе

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.
«Збільшуємо кількість мобільних груп для боротьби з шахедами по всій Україні», — йдеться в повідомленні.
За його словами постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Мобільні групи довели свою ефективність у протидії безпілотникам окупантів, тому збільшення їхньої кількості посилить захист енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів України.
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