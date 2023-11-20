У Чорному морі затонуло турецьке вантажне судно, що йшло з РФ

Турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму в неділю і влада не змогла зв’язатися з екіпажем.

Про це заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише «Європейська правда» з посиланням на агентство Reuters.

Капітан судна Kafkametler під прапором Туреччини повідомив у неділю вранці, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини, повідомили раніше в офісі губернатора провінції.

За словами Єрлікаї, судно затонуло після удару об хвилеріз.

У неділю у регіоні пройшли потужні шторми, і в офісі губернатора заявили, що погані погодні умови завадили повітряним і морським суднам проводити пошукові роботи.

«Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно», – сказав Єрлікая журналістам.