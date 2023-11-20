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Ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін » Росіяни за добу в Україні втратили 4 танки, 4 артсистеми і 640 військових Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 319210 (+640) осіб,

танків ‒ 5439 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 10168 (+2) од,

артилерійських систем – 7748 (+4) од,

РСЗВ – 899 (+1) од,

засоби ППО ‒ 588 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 1097 (+1)