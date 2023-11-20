 
«  
  »

Росіяни за добу в Україні втратили 4 танки, 4 артсистеми і 640 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 319210 (+640) осіб,
  • танків ‒ 5439 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10168 (+2) од,
  • артилерійських систем – 7748 (+4) од,
  • РСЗВ – 899 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 588 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1097 (+1)
20 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  