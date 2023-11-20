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Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Взяв участь у конференції за участі західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію  спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.

Павлюк зазначає, що програма матиме два етапи розгортання:

  1. «Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року.
  2. «Масштабування».

Основні напрями роботи:

  • підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
  • всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
  • відбір та навчання льотного складу та іншого авіаційного персоналу;
  • підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
  • міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

«Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів», — пише Павлюк.

За його словами, станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні триває оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалось у серпні цього року.

20 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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