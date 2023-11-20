Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
«Взяв участь у конференції за участі західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.
Павлюк зазначає, що програма матиме два етапи розгортання:
- «Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року.
- «Масштабування».
Основні напрями роботи:
- підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
- всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
- відбір та навчання льотного складу та іншого авіаційного персоналу;
- підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
- міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.
«Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів», — пише Павлюк.
За його словами, станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні триває оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалось у серпні цього року.
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