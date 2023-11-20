«Милан» включился в борьбу за Серу Гирасси

«Милан» пристально следит за игроком «Штутгарта» Серу Гирасси, продолжая поиски нападающего. В нынешнем сезоне «Россонери» не реализовывают множество явных моментов, поэтому руководство заинтересовано в приобретении ярко выраженного форварда, коим является Гирасси. Если вы являетесь поклонником итальянского футбола и регулярно совершаете пари на матчи местного чемпионата, то вам отлично подойдет БК Betcity. Ставки бетсити через цупис полностью легальны и лишат вас проблем с выводом средств, вся подробная информация о работе сервиса на сайте «РБ».

В зимнее окно «Милан» будет рассматривать возможность приобретения центрального нападающего, и Гирасси является одним из игроков, которых связывают с переходом на «Сан-Сиро». Между представителями игрока и «Миланом» уже были контакты.

Прогресс Гирасси в «Штутгарте» привлек внимание руководства «Россонери», которые являются одним из клубов, следящих за ситуацией с 27-летним игроком. У него есть клаусула об отступных в размере 17 млн евро на январь, и это привлекло внимание Джеффри Монкада, но Серу – не единственный нападающий в списке претендентов.

Джонатан Дэвид также является одним из вариантов, как и Акор Адамс. Гирасси отметился 15-ю голами в 9-ти матчах Бундеслиги. За весь прошлый сезон Серу отличился 11 раз.