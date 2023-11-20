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Марс зникне з небосхилу Землі на два тижні

Про це повідомляє Science Alert.

«Немов танцюристи по обидва боки величезного багаття, — зазначають у NASA, — дві планети тимчасово невидимі одна для одної».

Земля і Марс переживають сонячне з’єднання кожні два роки, повідомляє NASA. Дві планети знаходяться в середньому на відстані 140 мільйонів миль одна від одної — але під час сонячного з’єднання вони будуть розділені приблизно 235 мільйонами миль.

Сонячне з’єднання також впливає на здатність NASA спілкуватися з космічними апаратами на Марсі та надсилати їм сигнали.

«Неможливо передбачити, яка інформація може бути втрачена через перешкоди від заряджених частинок Сонця, і ця втрачена інформація може потенційно загрожувати космічному апарату, — заявили в NASA. — Замість цього, перед сонячним з’єднанням інженери надсилають двотижневі інструкції і чекають».

Вчені підкреслили, що це не означає, що місії на Марс отримають перерву.

«Наші команди місій витратили місяці на підготовку списків справ для всіх наших марсіанських космічних апаратів», — сказав Рой Гладден, менеджер Mars Relay Network, в заяві NASA.

20 ноября, 2023 | Category: Наука, Новини українською, Новости

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