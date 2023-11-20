Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Зброя спрямованої енергії (DEW), яка є засекреченою у США, може допомогти Україні швидко здобути перемогу у війні з Росією.

Таку думку висловив екскомандувач сил НАТО у Європі та генерал армії США у відставці Веслі Кларк під час круглого столу, який організувала «Атлантична рада», передає Радіо Свобода.

За словами Кларка, ця зброя завдає шкоди своїй цілі високо сфокусованою енергією без твердого снаряда, використовуючи лазерний промінь, мікрохвилі, пучки частинок і звукові промені. Така технологія може використовуватися, зокрема, проти живої сили, ракет, транспортних засобів та дронів.

«Цю зброю мають США, її має Ізраїль. Україна не отримає її від США, тому що вона засекречена. Зараз усе базується на електроніці. Більшість електроніки у колишньому СРСР вироблялося в Україні. Українські наукові дослідження, високі технології, електрооптичні технології – все це є майбутнім вашого успіху на полі бою», – зауважив американський генерал у відставці.