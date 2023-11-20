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Фінляндія готується повністю закрити кордон з Росією

Фінська влада у ніч на середу може закрити решту КПП, які досі працюють на сухопутному кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї —  «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання IltaLehti

За даними джерел, уряд прем’єр-міністра Петтері Орпо може прийняти рішення в понеділок про те, що всі пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією будуть закриті у ніч на середу.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Водночас Фінляндія вирішила, що заяви про надання притулку прийматимуть лише на прикордонних пунктах Вартіус і Салла.

Раніше Гельсінкі попереджали, що росіяни можуть перевозити нелегальних шукачів притулку в Костомукшу, біля прикордонного пункту Вартіус. Згодом стало відомо, що це справді сталося.

20 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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