Фінляндія готується повністю закрити кордон з Росією

Фінська влада у ніч на середу може закрити решту КПП, які досі працюють на сухопутному кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї — «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання IltaLehti

За даними джерел, уряд прем’єр-міністра Петтері Орпо може прийняти рішення в понеділок про те, що всі пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією будуть закриті у ніч на середу.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Водночас Фінляндія вирішила, що заяви про надання притулку прийматимуть лише на прикордонних пунктах Вартіус і Салла.

Раніше Гельсінкі попереджали, що росіяни можуть перевозити нелегальних шукачів притулку в Костомукшу, біля прикордонного пункту Вартіус. Згодом стало відомо, що це справді сталося.