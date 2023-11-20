До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін

Про це він повідомив в соцмережі Х.

«Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому», — підписав Остін фото з київського вокзалу.

Він наголосив, що приїхав до Києва для зустрічі з українськими лідерами.

На залізничному вокзалі міністра оборони зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.