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До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін

Про це він повідомив в соцмережі Х.

«Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому», — підписав Остін фото з київського вокзалу.

Він наголосив, що приїхав до Києва для зустрічі з українськими лідерами.

На залізничному вокзалі міністра оборони зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

  • Варто зазначити, що візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка має відбутися вже 22 листопада.
20 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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