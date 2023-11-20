До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін

Про це він повідомив в соцмережі Х.
«Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому», — підписав Остін фото з київського вокзалу.
Він наголосив, що приїхав до Києва для зустрічі з українськими лідерами.
На залізничному вокзалі міністра оборони зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
- Варто зазначити, що візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка має відбутися вже 22 листопада.
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