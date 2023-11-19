Як жила Польша перші місяці війни

Розповідь про те, що відбувалось в президентському палаці Польщі, польських службах та польській армії з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. Та як розгортались польсько-українські відносини.

Довгий тред-тези по книжці «Польща на війні»

Книга розпочинається із зустрічі Зеленського і Дуди у Віслі в січні 2022 року, яку автор називає алкодипломатією. Було покладено хороші відносини між президентами, що ми вже бачили після 24 лютого.

23 лютого Дуда вирішив їхати в Україну, але на той час літаком він вважав, що небезпечно (так званий смоленський синдром) тому їхав автівкою з охороною. По приїзду на місці вже був президент Литви Науседа, який прилетів військовим літаком дещо раніше.

Дуда був або одним з перших або і першим до кого зателефонував Зеленський але це була більше неформальна емоційна розмова.

Ніхто в Європі не вірив, що почнеться вторгнення. Всі зрозуміли серйозність або вже після початку або за декілька годин до. Єдині хто більш менш були в курсі це розвідка США та Британії.

Польські спецслужби зрозуміли про початок вторгнення коли зафіксували зону радіотиші з білоруського кордону, це означало, що вторгнення буде в найближчі декілька годин.

До цього всього декілька людей в Польщі вірили у повномасштабне вторгнення. Більшість вважало, що буде просто активізація бойових дій на Донбасі, що ціль росії це сухопутний коридор до Криму, не більше.

Незадовго перед 24 лютим премʼєр-міністр Польщі Моравецький їздив Європою задля обговорення так званих важких часів, які наступають. Він був здивований, що ніхто в Європі в серйозно не сприймав можливість російського вторгнення і залучення з боку Білорусі.

З самого початку військові і цивільні польські політики мало вірили в те, що Київ вистоїть. У поляків було мало інформації про оборону міста, навіть не зважаючи на свої канали звʼязку в Україні. Не знали точно наскільки столиця в оточені і не розуміли план оборони Києва.

Атмосфера [в Польщі] була похмурою. Військові були песимістичними, що «на Дніпрі дива не буде»

26 лютого поляки думали, кому перейде влада якщо Зеленського вбʼють, та що в кращому випадку Україна втратить частину території і буде як Хорватія. Розглядали, що у випадку вторгнення білорусів, використовувати білоруську діаспору як диверсійні групи в тилу білоруської армії.

Але виявилось,що Лукашенко сам цього боявся і на початку березня планував втекти з Мінська.Він виходив на звʼязок з поляками, питаючи дозволу виїхати через Польщу кудись дальше бо без дозволу росії він би не зміг вилетіти з Білорусі бо російське ППО уже було по всій Білорусі.

На початку повномасштабного вторгнення поляки зрозуміли, що зовсім б не втримались як ми. Їхні військова аналітика щодо нас була невтішною але ми продовжували боротись, продовжували тримати міста.

З польського посольства в Києві залишились посол, полковник польської розвідки та військовий аташе. Персоналу посольства запропонували залишитися виключно по бажанню. Польський посол навіть отримав зброю в Києві задля оборони.

Польська влада ще до 24 лютого пропонували нашим політикам притулок в себе вдома, вони відмовились, сказали, що залишаються в Україні. Але свої родини вони таки після початку вторгнення вивезли до Польщі. Так сімʼя Кулеби та його пес жили в міністра закордонних справ Польщі)

Поляки трішки ображені, що Кулеба багато говорив вдячності Борису Джонсону, а не Дуді.

Поляки одноголосно підтримували Україну і навіть не піддавали сумніву будь яку підтримку. Обіцяли стояти поряд з Україною до самого кінця))

Питання про відкриття кордону було прийнято миттєво, як і обіцяв Дуда Зеленському на зустрічі у Віслі.Згадують коли на кордоні в евакуаційному потязі «отримали по лобі» індуси.І зазначають, що це не було нічим спільним з расизмом,просто вони виштовхали жінок,за це і получили.

В перший тиждень кожного дня о сьомій ранку у них починалася військова нарада. Через деякий час у них було по одній нараді щотижня, а через півтори місяці жодної.

Структура нарад була одною: короткий виклад ситуації на фронті, внутрішня служба повідомляла чи була загроза проникнення, польські генерали розповідали про те, що Україна не витримає і що наступні 72 години будуть вирішальними. (За цих вирішальних 72 години говорили місяцями)

Але частина не розуміла цих генералів і чітко усвідомлювала ситуацію, що потрібна тільки перемога України. Що поляки не воюють, українці воюють за них і єдине, що їм потрібно робити, це підтримувати українців.

25 березня Байден прилетів до Жешува на дводенний візит. Його мав зустріти Дуда, але він запізнився через поломку літака. Того дня він летів з Варшава до Жешува на зустріч, але президентський Боїнг непередбачувано стикнувся з проблемами і відбулася аварійна посадка поблизу Варшави. Поляки досі не впевнені, що було причиною і не виключають можливість диверсії. Так як літаку всього три роки, технічних несправностей не було, пілот виконав роботу на відмінно.

Але саме на тій зустрічі з Байденом польська сторона переконала дати зелене світло на передачу польських танків Т-72 нам (до тієї зустрічі американці були проти передачі нам важкої техніки щоб уникнути так званої ескалації).

Поляки зазначають, що американці були в курсі аварії навіть не зважаючи на те, що їм ніхто про це не казав. Додаючи, що американські безпілотники проводять розвідку по всьому східному кордоні НАТО. І до 24 лютого вони літали в Україні, в тому числі і до Донбасу.

В листопаді 2021 року американська розвідка доповіла Польщі, що на початку 2022 року буде повномасштабне вторгнення росії, вони розглядали декілька сценаріїв.

США повідомили,що в разі вторгнення планують евакуювати близько 40 тисяч американських громадян з України. За польськими підрахунками це більше ніж насправді американців було в Україні тому вони припустили, що американці також планували евакуювати всю політичну еліту України.

В перші дні після 24 лютого у розмові між Польщею та Америкою, Джейк Саліван заявив, що «протягом 3 днів, максимум тиждень війна в Україні закінчиться. Буде партизанська війна в лісах без контролю над столицею».

Поляки відповіли ж, що Київ вистоїть (хоч можливо в той час самі поляки до кінця в це не вірили, але наголошували на цьому). Саліван відповів, що Україна скоро зникне.

Зустріч у Віслі в січні 2022 року планувалася ще в 2021 році до того як дізнались про майбутнє вторгнення росії. Ця зустріч на той час не була задля війни. Хоч поляки підтримували перемогу Байдена, бо він не мав проросійських настроїв, але адміністрація Байдена прохолодно ставилася до Польщі навіть в порівнянні з Трампом. Зустріч у Віслі мала на меті через Україну налагодити відносини з США. Це спрацювало, одразу ж після зустрічі, до Дуди зателефонував Байден.