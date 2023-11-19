Новости из США. Главное к концу недели, 18 ноября 2023 года

В четверг Сенат проголосовал за законопроект о временном бюджете, принятый во вторник Палатой Представителей. «За» голосовали 87 сенаторов (50 демократов и 37 республиканцев), «против» голосовали 11 сенаторов (10 ультраправых республиканцев и 1 демократ), 2 республиканца не участвовали в голосовании. Вскоре после принятия законопроекта Сенатом его подписал президент Байден.

Временный бюджет механически проецирует основные расходные статьи бюджета 2023 финансового года – часть из них до 19 января, еще часть – до 2 февраля.

Разбив в своем законопроекте предельные сроки действия разных статей временного бюджета, спикер Палаты Представителей Майк Джонсон получил дополнительный рычаг воздействия на бюджетный процесс.

Однако, уже приходилось говорить о том, что принятие полноценного бюджета нынешним разделенным Конгрессом очень маловероятно из-за непримиримости подходов крайне правых и ультраправых республиканцев в Палате Представителей, требующих радикального сокращения бюджетных расходов, и демократов в Сенате, для которых такие сокращения, включая сокращение финансирования социальных программ и экономических программ, инициированных президентом Байденом, неприемлемы. Поэтому в лучшем случае можно надеяться на то, что в обеих палатах Конгресса будет находиться достаточное двухпартийное ситуативное большинство, которое не захочет погружать страну в шатдаун в год выборов и будет принимать новые временные бюджеты, просто продолжая действие расходных статей бюджета 2023 года. Такая постоянная бюджетная неопределенность не несет в себе ничего хорошего, поскольку исключает возможность долгосрочного планирования работы федерального правительства и его агентств, а также всех бюджетных программ. Эта неопределенность создает также политическую напряженность, превращая каждый раз принятие временного бюджета в предмет политического торга и в большую проблему, решаемую (если решаемую) в последний момент.

Приходилось читать в последние дни заголовки о том, что временный бюджет принят «без помощи Украине», «без помощи Украине и Израилю». Да, в нем не выделены деньги на помощь вообще никому. Но целью принятия временного бюджета было исключительно избежать шатдауна, и поэтому ассигнования на помощь иностранным государствам в него не включены. Да и вряд ли выделение денег на помощь Украине и Израилю на два месяца решили бы что-то. Уже через короткое время снова стоял бы тот же вопрос, с тем же категорическим нежеланием республиканских ультраправых выделять деньги на помощь Украине. Ассигнования на помощь должны быть выделены на весь финансовый год, на всю оставшуюся его часть, до конца сентября 2024 года.

Конгресс ушел на каникулы в связи с тем, что следующая неделя в США праздничная. Законодатели вернутся на работу 28 ноября.

В Палате Представителей ее спикер Джонсон с очевидностью не будет инициировать законопроект о помощи, поскольку опасается ультраправой части своей фракции. Однако Палата Представителей приняла две недели назад пропагандистский законопроект «о помощи Израилю», на деле же не о помощи Израилю, а об уменьшении бюджета федеральной налоговой службы с передачей этих денег Израилю. Этот законопроект изначально не имел никаких шансов пройти через Сенат. Но он создал для Сената механизм для выработки своей версии законопроекта о помощи. Дело в том, что по Конституции бюджетные законопроекты должны исходить только из Палаты Представителей. Сенат не может принимать их по своей инициативе.

В Сенате двухпартийная группа сенаторов работает над своей версией законопроекта, который должен включить помощь Украине, Израилю, Тайваню, другим странам тихоокеанского региона, ассигнования на усиление охраны южной границы США и на модернизацию производства подводных лодок. Эта версия законопроекта, на которой настаивали демократы, отражает позицию Белого Дома и просьбу президента к Конгрессу принять именно такой законопроект. Спор между работающими над законопроектом сенаторами идет сейчас не о сути законопроекта, то есть не о помощи. Республиканцы настаивают на включении в законопроект одной из своих идеологических «фишек» – практически полном запрете на получение убежища в США теми, кто переходит южную границу. Для демократов принятие такого требования неприемлемо, поскольку либерально настроенные избиратели, голосующие за демократическую партию, считают, что США не должны лишать права на убежище тех, кто в нем нуждается. Это один из идеологических споров последних двадцати лет, один из существенных элементов того, что в современной Америке называется в буквальном переводе войной культур, что точнее было бы переводить, как война укладов.

Пример увязки помощи стране-союзнику, Израилю, со своей внутриполитической идеологической фишкой – сокращением бюджета налоговой службы, республиканцы уже показали. Демократы в Сенате точно так же показали, что такая постановка вопроса неприемлема изначально. Но это пример крайне неприятный по своей сути. Увязывание помощи находящимся в войне союзникам с удовлетворением идеологических запросов своих ядерных избирателей – это очень тревожный сигнал от республиканцев. Как заметил недавно в Нью-Йорк Таймс Томас Фридман, если все будет двигаться в том же направлении, то республиканцы могут увязать помощь остро нуждающимся в ней союзникам с запретом абортов или снятием всех ограничений на продажу населению стрелкового оружия. Печально, что удовлетворение идеологических запросов ядерного электората и отработка денег крупных финансовых партийных доноров ставится выше интересов страны. Печально и стыдно перед друзьями и союзниками и особенно, конечно, стыдно и перед Украиной, и перед Израилем, и перед Тайванем, которым нужна американская помощь сегодня, сейчас.

● Тем не менее, есть положительные сигналы от сенаторов демократов, непосредственно участвующих в переговорах с коллегами-республиканцами.

Отвечая на вопрос о помощи Украине, Израилю и Тайваню на пресс-конференции 14 ноября, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что законопроект спикера Джонсона «о помощи Израилю» был изначально несерьезным, что в Сенате работает двухпартийная группа сенаторов над версией законопроекта, в котором будет и помощь Украине, Израилю и Тайваню, и ассигнования на укрепление границы. Работа идет, и Шумер выразил уверенность, что она приведет к нахождению компромисса по вопросу убежища для переходящих границу США и в итоге к принятию законопроекта.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор демократ Бен Кардин в интервью Национальному Общественному Радио 16 ноября выразил уверенность в том же. Он сказал:

«Для того чтобы США оставались лидером (свободного мира), абсолютно важно продемонстрировать нашу поддержку Украине путем принятия законопроекта о дополнительных ассигнованиях. Это одна из четырех основных частей данного законопроекта. Кроме того, в него включена помощь Израилю и Азиатско-Тихоокеанскому региону с Тайванем».

«Я надеюсь, поскольку у нас есть рабочее большинство в Сенате, и я думаю, что Сенату было бы полезно показать Палате Представителей, что мы вместе, демократы и республиканцы, представляем всеобъемлющий законопроект о дополнительных ассигнованиях, который включает в себя четыре части, о которых я говорил. Так что да, я надеюсь, что мы сможем начать действовать в Сенате в течение ближайших двух недель».

«Я признаю реалии и прагматизм в попытках добиться принятия законопроекта. И да, если он двухпартийный, то это разумно – у нас есть проблемы на наших границах, поэтому будет правильно, если мы сделаем что-то для защиты нашей границы. Откровенно говоря, в запросе президента Байдена о дополнительных ассигнованиях есть запрос на ассигнования на охрану границы. Поэтому я думаю, что здесь есть место для достижения соглашения между демократами и республиканцами».

«Я считаю, что все это должно быть в одном пакете. Это действительно вопрос безопасности, который затрагивает все направления, включенные в законопроект. Мы знаем, например, что Иран помогает России в обеспечении ее оружием. Иран является пособником ХАМАС на Ближнем Востоке. Так что здесь есть связь между тем, что происходит в России, и тем, что происходит на Ближнем Востоке. Мы знаем, что Китай внимательно следит за происходящим. Тайвань также является важным вопросом безопасности. Мы должны держать все составляющие этого пакета вместе».

Очень хочется надеяться, что когда сенаторы вернутся после праздников на работу, надежды сенаторов Шумера и Кардина, сенатора Мюррей, председателя комитета по ассигнованиям, сбудутся, и Сенат сможет принять этот очень важный законопроект. После этого нужно еще будет, чтобы законопроект в той же редакции одобрила Палата Представителей.

Очевидно, что чем ближе будут выборы, тем сложнее будет принимать в разделенном Конгрессе любые значимые законопроекты. Потому так важно, чтобы ассигнования на помощь Украине, Израилю и Тайваню были одобрены до конца 2024 финансового года.

▶ Из других новостей конца недели следует отменить публикацию отчета комитета по этике Палаты Представителей по итогам расследования деятельности республиканского конгрессмена Джорджа Сантоса. Этот конгрессмен стал центром многочисленных скандалов. Он еще не успел принять присягу в январе прошлого года, когда была распространена информация о том, что он придумал всю свою биографию. Вскоре после начала его работы в Конгрессе выяснилось, что он и его предвыборный штаб нарушали закон о финансировании политических кампаний, что он собирал деньги в свой предвыборный фонд, подделывая документы и пользуясь подложными счетами. Федеральная прокуратура предъявила Сантосу многочисленные обвинения. Он себя виновным не признал, и в следующем году его будет судить суд присяжных. Комитет Палаты Представителей по этике в течение более чем полутора лет расследовал деятельность Сантоса, и в дополнение к тому, что уже стало известно раньше, обнаружил, что Сантос тратил большие суммы из своего предвыборного фонда на совершенно личные нужды – от путешествий в бизнес-классе и проживания в люкс-отелях до уколов ботокса.