Почему нужен качественный чехол для одежды Українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Юти » Фінляндія почала зводити огорожу на кордоні з Росією У Фінляндії починається зведення тимчасових огорож на кордоні з Росією. Збройні сили надають допомогу в будівництві прикордонникам. Про це заявив начальник прикордонного пункту Вартіус, капітан Йоуко Кіннунен, повідомляє Yle. Будівництво тимчасової огорожі розпочалося на прикордонному пункті Вартіус. «У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту», — заявив Кіннунен.