Нацполіція порушила справу щодо Арестовича

Про це йдеться на сайті установи.

«До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає в завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою», — йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України.

Раніше, 16 листопада, ініціаторка групової заяви, нардепка Наталія Піпа, також повідомила про порушення справи.

«На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України», — пише вона.