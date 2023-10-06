Почему смартфоны от Xiaomi такие популярные

Популярность бренда Xiaomi растет с каждым днем. Пользователи начинают все чаще и чаще добровольно выбирать продукты компании, осознавая их очевидные преимущества. Сегодня мы не будем слепо восхвалять Сяоми, а постараемся беспристрастно ответить на вопрос – почему это «топ за свои деньги»?

Соотношение цены и качества

Ни для кого не секрет, что все производители мобильных устройств используют разную политику формирования цен. Одни неплохо накручивают ценник на бренде, другие стараются создать максимально дешевый аппарат, но во всем этом выделяется Xiaomi, где в рамках отведенного бюджета вы гарантированно сможете подыскать хороший девайс.

Купив смартфон Xiaomi, вы можете быть уверены – за эту сумму вряд ли найдется более сбалансированный гаджет. Компания позиционируется в бюджетном сегменте рынка, и предлагает телефоны по доступным ценам.

Фирменный дизайн

Каждая линейка уникальна, однако определить принадлежность смартфона к семейству Xiaomi не составит большого труда. Изящный корпус и стильная структура – в каждой модели. Логотип бренда на задней крышке устройства даст понять, что перед нами очередной представитель Xiaomi. Особенность производителя еще и в том, что он практически не ограничивает пользователя в выборе дизайна своего смартфона. Здесь каждый сможет подобрать решение под свой стиль.

Разнообразие моделей

Забудьте про скучные одноименные термины в названии устройств, где помимо цифры в конце модели толком ничего и не меняется. Компания Xiaomi удивляет каждой своей моделью. Пользователям доступен широкий выбор самых разнообразных девайсов, в частности – фирменных флагманов Xiaomi, игровых смартфонов Black Shark, универсальных POCO и бюджетных Redmi. Каждая линейка отличается своим уникальным профилем и дизайном.

Собственная программная оболочка MIUI

Смартфоны от Xiaomi работают на базе Android, однако имеют собственное программное обеспечение в виде MIUI. Разработчики не поленились и создали что-то по-настоящему прекрасное. Оболочка MIUI открывает пользователю массу возможностей по индивидуальной настройке интерфейса, ускоряет работу системы и дает массу новых функций. Вы сможете настроить каждый элемент прошивки под себя, не боясь за стабильность системы.

В оболочку встроен антивирус, который надежно защитит ваше устройство от нежелательных программ, а также позволит автоматически очищать ОЗУ для более быстрой работы.

Xiaomi – компания, которая изменила взгляд на дешевые телефоны. И убедиться в этом можно лишь после того, как сам попользуешься смартфоном этого бренда.