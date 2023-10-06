Как почистить монитор от пыли, чтобы не испортить его поверхность

Согласитесь, работать за чистым монитором приятно. Пыль, мелкие соринки и всевозможные пятна явно не будут вызывать восторг при работе за компьютером. Многие пользователи удаляют загрязнения обычной влажной губкой, в результате чего получают разводы, а иногда даже царапины. Но как чистить мониторы в Алматы правильно? Давайте разбираться.

Можно ли использовать влажную салфетку

Давайте сразу определимся, что влага и монитор вполне себе совместимы. Конечно, если речь идет о небольшом увлажнении самого дисплея, а не мытье монитора в раковине. Но тут важно понимать, что обычные кухонные салфетки и губки не подойдут, необходимо использовать специальные чистящие средства. Они не оставляют после себя разводов, а их структура не разрушается в процессе увлажнения, поэтому на мониторе не будут оставаться катышки.

К слову, в чистоте нужно содержать все элементы периферии своего компьютера. А если вы еще не приобрели полный комплект аксессуаров, купить клавиатуру в Алматы можно в нашем интернет-магазине.

Почему специалисты используют баллончик со сжатым воздухом

Никогда не задумывались над тем, откуда на мониторе появляются царапины или потертости, при том, что он никогда ни с чем не контактировал. Ну, или почти никогда. Разве что вы протирали его салфеткой, без предварительной очистки баллончиком со сжатым воздухом. Как это связано? Поверхность дисплея очень хрупкая, на ней оставляет следы буквально все что угодно. Одна маленькая крошка, прилипшая к экрану, оставит солидную полосу, если пройтись по этому месту салфеткой.

Именно поэтому, прежде чем начинать влажную уборку поверхности, необходимо удалить все твердые частички с экрана. Лучше всего с этой задачей справляется баллончик со сжатым воздухом. Использовать пылесос не рекомендуем.

Какие еще правила нужно соблюдать

Перед чисткой обязательно отключите монитор от питания. Это элементарное правило безопасности, которое сохранит ваше здоровье в случае короткого замыкания. Более того, на темном фоне будут лучше видно то, с чем предстоит работать. Достаточно поднести монитор к источнику света под углом, и все пылинки будут как на ладони.

Начинать следует с баллончика со сжатым воздухом – им вы удалите все крупные частички на поверхности. Пыль удаляем специальной влажной салфеткой, приобретенной в компьютерном магазине. Движение должны быть плавными и аккуратными – не продавливайте внутрь экрана. Въевшиеся пятна удаляются с помощью специальной химии, рассчитанной для электронных устройств.

После протирания монитора дайте ему высохнуть, и только потом подключайте его обратно к сети.