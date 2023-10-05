Настольная игра Правда или действие: правила, советы, предупреждения

«Правда или действие» — популярная настольная игра, позволяющая весело провести время с друзьями. Чтобы сделать игру максимально комфортной для всех, важно заранее обговорить правила и границы. Давайте разберем подробнее, как организовать и провести игру «Правда или действие».

Правила игры «Правда или действие»

Чтобы начать игру,, компания решает, кто будет первым. Первому игроку задается вопрос «Правда или действие?». Если игрок выбирает «правда», он должен честно ответить на вопрос. Если игрок выбирает «действовать», то он должен выполнить определенное действие. После ответа или выполнения задания игрок задает вопрос «Правда или действие?» следующему игроку и так далее.

В разных вариантах вопрос или задание может быть придуман как предыдущим игроком, так и всей группой. Можно также заранее подготовить все «правды» и «действия» на листках бумаги, выделив одну стопку для «правд» и одну для «действий», и перетасовать их между собой.

Кроме того, игроки должны решить, в каком порядке будет проходить ход, например, будет ли предыдущий игрок выбирать следующего или игра пойдет по кругу.

Можно договориться и о дополнительных правилах, например, не разрешать кому-либо выбирать «правду» или «действие» более нескольких раз подряд или разрешить каждому игроку отказываться не более чем от 3 вызовов за игру. Задания не должны повторяться, чтобы было интереснее.

Идеальное количество игроков — 3-8 человек . Чем больше народу, тем дольше может длиться игра.

Место проведения — лучше сидеть в кругу за столом или на полу, чтобы всем было удобно.

Объяснение правил — перед началом игры нужно подробно объяснить всем участникам суть и правила, чтобы избежать недопонимания.

Согласование границ — обсудите заранее, какие вопросы задавать нельзя, где и как будут выполняться действия, могут ли другие игроки или взрослые присутствовать и участвовать в действиях…

Порядок хода — по кругу или с помощью бутылки определяется очередной игрок, который выбирает «правду» или «действие».

Запрет на повторы — нельзя выбирать одно и то же два раза подряд, нужно чередовать «правду» и «действие».

Право отказа — можно отказаться ответить на вопрос или выполнить действиея, если оно нарушает ваши принципы или выходит за рамки договоренностей.

Советы по проведению игры

Заранее придумайте интересные вопросы и забавные безопасные действия.

Не настаивайте, если кто-то отказывается отвечать или делать что-либо.

Будьте аккуратны с личными вопросами, чтобы не обидеть других игроков.

Не заставляйте людей чувствовать себя неуютно.

Помните, что вы вправе отказаться, если вам не нравится вопрос или действие.

Важные предупреждения

Никогда не совершайте опасных или незаконных действий. Не отвечайте на слишком личные вопросы, если это вас смущает . Не поддавайтесь на уговоры сделать что-то против своей воли. При малейшем дискомфорте можно остановить игру.

Главное в «Правде или действии» — получить удовольствие. Поэтому относитесь с уважением к границам других и не делайте того, чего не хотели бы, чтобы сделали с вами. Тогда игра пройдет весело и интересно для всех!

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