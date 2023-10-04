В Україні знеструмлено 421 населений пункт: ситуація в енергосистемі станом на 4 жовтня

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 421 населений пункт України.

«Учора вимикалася повітряна лінія 110 кВ, яка з’єднує Вінницьку та Житомирську області. Без світла тимчасово залишалися близько 10 тисяч споживачів. Також зафіксовано порушення руху потягів», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі всі абоненти зі світлом.

Генерація

Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.

3 жовтня на одній із ТЕС вийшов із ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 200 МВт потужності. Водночас у денні години застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 661 МВт.

Імпорт та експорт

На середу заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 641 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 300 МВт.

«Експорт здійснюються до Словаччини та Молдови з загальним обсягом 633 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 390 МВт», — повідомили в Укренерго.