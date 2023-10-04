Українські спецпризначенці висадилися в Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що спецпризначенці десантувалися на території окупованого Криму й атакували ворога, а після виконанння завдання відійшли.

«Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!

Крим буде українським! Слава Україні!».

Деталі: ГУР показало відео, на якому видно, як катери підпливають до берега.

Коли відбулася висадка, ГУР не уточнює.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.

Пряма мова: «Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими.

Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму.

Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій».