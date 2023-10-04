У Жовтому морі на субмарині КНР стався нещасний випадок

Китайський підводний човен, ймовірно, потрапив у пастку, призначену для захоплення британських та американських підводних суден у Жовтому морі.

Про це пише Daily Mail з посиланням на секретну доповідь Великої Британії.

За даними видання, аварія на борту сталася 21 серпня під час виконання місії в Жовтому морі.

В доповіді йдеться, що 55 китайських моряків, швидше за все, загинули. Серед них були 22 офіцери.

Ймовірно, підводний човен врізався в ланцюгову та якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США та союзників. Несправність судна після інциденту виявилася катастрофічною — бортова киснева система вийшла з ладу та отруїла весь екіпаж.

Можливе місце аварії китайського підводного човна

Водночас Китай спростував інформацію щодо аварії та назвав повідомлення про неї “абсолютно неправдивими”.

“Розвідка повідомляє, що 21 серпня під час місії в Жовтому морі на борту стався нещасний випадок“, – йдеться у звіті британського розвідвідомства.

Зазначається, що в результаті загинуло 55 членів екіпажу, з них 22 офіцери, 7 курсантів, 9 старшин, а також 17 матросів. У списку загиблих і полковник Сюе Юн-Пен, капітан підводного судна.

Представники Великої Британії припускають, що, судячи з усього, загибель була спричинена нестачею кисню через несправність системи на підводному човні, який зіткнувся з ланцюговою і якірною перешкодою. Китайські ВМС використовують їх, щоб зупиняти підводні човни США та їхніх союзників.

Повідомляють, що на ремонт і спливання судна пішло шість годин. У підсумку екіпаж загинув через злам бортової кисневої системи.

Незалежних підтверджень загибелі китайських підводників у відкритому доступі поки що немає.

Повідомлення від Колін Коха

Науковий співробітник з безпеки в Школі міжнародних досліджень у Сінгапурі Колін Кох повідомив, що в Тайвані також вирішили не коментувати повідомлення про аварію на китайському підводному човні.