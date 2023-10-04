У Жовтому морі на субмарині КНР стався нещасний випадок

Китайський підводний човен, ймовірно, потрапив у пастку, призначену для захоплення британських та американських підводних суден у Жовтому морі.
Про це пише Daily Mail з посиланням на секретну доповідь Великої Британії.
За даними видання, аварія на борту сталася 21 серпня під час виконання місії в Жовтому морі.
В доповіді йдеться, що 55 китайських моряків, швидше за все, загинули. Серед них були 22 офіцери.
Ймовірно, підводний човен врізався в ланцюгову та якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США та союзників. Несправність судна після інциденту виявилася катастрофічною — бортова киснева система вийшла з ладу та отруїла весь екіпаж.
Водночас Китай спростував інформацію щодо аварії та назвав повідомлення про неї “абсолютно неправдивими”.
“Розвідка повідомляє, що 21 серпня під час місії в Жовтому морі на борту стався нещасний випадок“, – йдеться у звіті британського розвідвідомства.
Зазначається, що в результаті загинуло 55 членів екіпажу, з них 22 офіцери, 7 курсантів, 9 старшин, а також 17 матросів. У списку загиблих і полковник Сюе Юн-Пен, капітан підводного судна.
Представники Великої Британії припускають, що, судячи з усього, загибель була спричинена нестачею кисню через несправність системи на підводному човні, який зіткнувся з ланцюговою і якірною перешкодою. Китайські ВМС використовують їх, щоб зупиняти підводні човни США та їхніх союзників.
Повідомляють, що на ремонт і спливання судна пішло шість годин. У підсумку екіпаж загинув через злам бортової кисневої системи.
Незалежних підтверджень загибелі китайських підводників у відкритому доступі поки що немає.
Науковий співробітник з безпеки в Школі міжнародних досліджень у Сінгапурі Колін Кох повідомив, що в Тайвані також вирішили не коментувати повідомлення про аварію на китайському підводному човні.
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