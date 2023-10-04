У Венеції автобус упав зі шляхопроводу: загинула щонайменше 21 людина

3 жовтня, близько 20:00, сталася трагічна подія у Венеції, де автобус впав зі шляхопроводу, пробив огорожу та загорівся поблизу залізничної станції. Ця аварія призвела до загибелі щонайменше 21 людини, включаючи 5 громадян України.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України, підтвердив цю трагедію і повідомив, що ще троє людей отримали травми та отримують медичну допомогу в лікарнях. Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані активно співпрацюють для надання допомоги громадянам України, включаючи контроль за їхнім лікуванням та зв’язок з родичами потерпілих. Також вони співпрацюють з італійською правоохоронною системою для розслідування обставин аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася біля 20:00 на естакаді, коли автобус пробив парапет і впав з висоти 10 метрів, внаслідок чого загорівся. Автобус працював на метані, що призвело до спалаху відразу ж після падіння. Серед загиблих є двоє дітей, а також інші постраждалі та зниклі безвісти особи, і пошуки тривають. Тож кількість жертв може змінюватися.

У автобусі перебувала група українців, а також громадяни Німеччини, Франції та Хорватії. Зараз ідентифіковано загиблих, включаючи 5 громадян України, але докладні подробиці поки не надаються.

Через цю аварію призупинено залізничне сполучення між Местрою та Венецією, так як автобус впав біля колій. Місцевий орган охорони здоров’я Венеції введе протокол «серйозних надзвичайних ситуацій», що передбачає активування всіх лікарень і виклик медичного персоналу для надання допомоги потерпілим.