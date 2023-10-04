США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

Сполучені Штати за останні тижні закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, пов’язуючи їх із подальшою невійськовою підтримкою, зокрема й через дипломатичну ноту — «Європейська правда«, американському телеканалу CNN стало відомо від кількох посадовців.

Співрозмовники CNN зазначили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції.

«Послання для українців завжди полягало в тому, що якщо якісь із цих коштів будуть привласнені, це поставить під загрозу всю допомогу США країні», – сказав телеканалу один із американських посадовців.

CNN також вдалось дізнатись про направлену Державним департаментом США дипломатичну ноту-демарш. У ній йдеться про те, що Вашингтон очікує від України подальших зусиль у боротьбі з корупцією та фінансової прозорості для продовження прямої бюджетної підтримки.

Демарш, за словами джерел CNN, також містив необхідність для України здійснити критичні реформи в межах програми Міжнародного валютного фонду, зокрема ті, що стосуються боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.