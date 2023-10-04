Сили оборони ліквідували 450 окупантів

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб
- танків ‒ 4745 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18)
- артилерійських систем – 6612 (+47)
- РСЗВ – 802 (+1)
- засобів ППО ‒ 540 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41)
- крилатих ракет ‒ 1530 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30)
- спеціальної техніки ‒ 946 (+3)
Дані уточнюються.
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