Армія РФ завдала 5 ракетних та 108 авіаційних ударів по території України У Венеції автобус упав зі шляхопроводу: загинула щонайменше 21 людина » Сили оборони ліквідували 450 окупантів Протягом минулої доби українські військові проводили штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області. Водночас ЗСУ знищили 450 росіян, 13 танків і 41 БПЛА ворога Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб

танків ‒ 4745 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18)

артилерійських систем – 6612 (+47)

РСЗВ – 802 (+1)

засобів ППО ‒ 540 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41)

крилатих ракет ‒ 1530 (+1)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30)

спеціальної техніки ‒ 946 (+3) Дані уточнюються.