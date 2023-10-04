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Сили оборони ліквідували 450 окупантів

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 04.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб
  • танків ‒ 4745 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18)
  • артилерійських систем – 6612 (+47)
  • РСЗВ – 802 (+1)
  • засобів ППО ‒ 540 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41)
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30)
  • спеціальної техніки ‒ 946 (+3)

Дані уточнюються.

4 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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