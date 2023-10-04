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Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район

Вранці 4 жовтня Бериславський район Херсонської області опинився під вогнем російської авіації, загарбники скинули з десяток бомб —  голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

«Бериславський район – під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється».

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці.

4 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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