Українські дрони знищили ППО «Тріумф» вартістю $1,2 млрд У Жовтому морі на субмарині КНР стався нещасний випадок » Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район Вранці 4 жовтня Бериславський район Херсонської області опинився під вогнем російської авіації, загарбники скинули з десяток бомб — голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін «Бериславський район – під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється». Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці.