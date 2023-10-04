Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район

Вранці 4 жовтня Бериславський район Херсонської області опинився під вогнем російської авіації, загарбники скинули з десяток бомб — голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
«Бериславський район – під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється».
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці.
Leave a Reply