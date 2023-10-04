Полковник Грант розказав, чи вплине рішення Конгресу США на допомогу союзників Україні

Полковник, який відслужив у британській армії і зараз є військовим експертом, Глен Грант, висловив свою думку щодо ситуації в Україні в інтерв’ю телеканалу «Еспресо». Він стверджує, що рішення Конгресу США і можливі затримки у фінансуванні не мають значущого впливу на спільну позицію країн Європейського Союзу щодо допомоги Україні.

За словами Глена Гранта, не варто перебільшувати значення того, які рішення приймає Конгрес США. Він вказує, що Конгрес часто затримує фінансування, і це не є надзвичайною ситуацією. Важливо, що кошти для України все ж виділені, і деякі з них вже були використані Міністерством. Грант також наголошує, що це частково є коштами, які раніше були виділені Україні та не витрачені.

Глен Грант вірить, що будь-які затримки у фінансуванні або паузи у наданні підтримки з боку Сполучених Штатів можуть також вплинути на інші країни, але він висловлює переконання, що це не спричинить розриву в загальній єдності Європейського Союзу. Він вбачає, що зусилля з надання допомоги Україні будуть продовжуватися.