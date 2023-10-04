Маккарті відправили у відставку з посади спікера Палати представників США

Про це повідомляє CNN.

За відставку Маккарті проголосували 216 конгресменів, проти — 210. Серед тих, хто висловився за відставку, було 8 його однопартійців. Коментуючи це для CNN, Маккарті сказав, що багатьом з них він допоміг обратися до Конгресу.

«Тому мені, мабуть, слід було вибрати когось іншого», — зауважив він.

Також Маккарті додав, що він не балотуватиметься знову на посаду спікера.

З ініціативою відставки Маккарті виступив республіканець Метт Гетц, який звинуватив спікера в тому, що він пішов на компроміс з демократами та забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути «шатдауну» — припинення роботи федерального уряду.

Крім цього Гетц заявив, що Маккарті, який також є членом Республіканської партії, нібито уклав з президентом США Джо Байденом «таємну угоду» щодо фінансування України.

Тимчасовим спікером палати представників Конгресу США стане Патрік МакГенрі. Він є головним союзником Кевіна Маккарті.

МакГенрі головуватиме під час голосування та вибору наступного спікера палати. Як тимчасовий спікер він може лише зробити перерву в засіданні палати, відкласти засідання палати та визнати кандидатури спікерів.

МакГенрі родом зі штату Північна Кароліна. У політиці з 1998 року. МакГенрі був обраний до Палати представників штату 2002 року. А 2004-го, у віці 29 років, він був обраний до Конгресу, ставши одним із наймолодших законодавців на той час. Торік у листопаді він виграв свій 10-й термін. МакГенрі є сильним союзником Маккарті, зокрема був провідним учасником переговорів щодо досягнення угоди з Білим домом, аби запобігти дефолту США.

Це перший в історії США випадок відставки спікера Палати представників. Востаннє таку спробу конгресмени робили у 1910 році, але вона зазнала невдачі.

Кевіна Маккарті обрали спікером 7 січня 2023 року.