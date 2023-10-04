Армія РФ завдала 5 ракетних та 108 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України.

Водночас РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 1 крилату ракету «Іскандер-К» та 29 ворожих «шахеди».

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Сенькове, Синьківка Харківської області; Новоселівське Луганської області, Нове, Колодязі, Іванівка, Ямполівка, Ставки, Веселе, Спірне, Васюківка, Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Катеринівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області; Миколаївка, Антонівка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.