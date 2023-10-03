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Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов’язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду

Про це інформує Trend.az.

Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. Цьогоріч 1 вересня уряд направив до парламенту проєкт про затвердження.

У вівторок було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Таким чином Вірменія зобов’язується виконувати рішення про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

У Кремлі прокоментували угоду з Вірменією щодо Римського статуту, пише агентство «Анадолу».

«Вірменія – дружня держава, наш партнер. І, звичайно, у нас багато спільного з братнім вірменським народом. І ми не сумніваємося, що вона об’єднається назавжди. Але при цьому, звичайно, у нас виникнуть додаткові питання до нинішнього керівництва Вірменії. Вони були передані вірменській стороні заздалегідь», — сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що Росія досі вважає, що це неправильне рішення з точки зору двосторонніх відносин.

3 октября, 2023 | Category: Мир, Новости

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