Повітряні сили знищили крилату ракету та 29 «шахедів»

Під час атаки з боку Росії у ніч на 3 жовтня, сили української протиповітряної оборони (ППО) успішно ліквідували 20 повітряних об’єктів ворога, включаючи одну крилату ракету «Іскандер-К» і 29 бойових безпілотників Shahed-131/136. Інформацію про це повідомив пресцентр Повітряних сил Збройних Сил України.

Слід відзначити, що в нічний час російські окупанти атакували територію України за допомогою 31 бойового безпілотника і крилатої ракети «Іскандер-К». Запуски цих об’єктів відбулися з тимчасово окупованого Криму: дрони були запущені з мису Чауда, а ракету випущено з району Джанкой, що також знаходиться під окупацією.

У південних і східних регіонах України були задіяні протиповітряні заходи оборони, включаючи зенітні ракетні війська, авіацію для знищення ворожих об’єктів та мобільні вогневі групи. Ці атаки вдалося відбити в зонах відповідальності Повітряних командувань «Південь» та «Схід» на території Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Загалом, завдяки спільним зусиллям Повітряних сил та протиповітряної оборони Збройних Сил України було ліквідовано 30 повітряних об’єктів, включаючи 29 безпілотників Shahed-131/136 та крилату ракету «Іскандер-К» з боку російського ворога.