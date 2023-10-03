Конгрессвумен украинского происхождения пригрозила уйти в отставку

Член Палаты представителей Виктория Спартц, приехавшая в США из Украины, пригрозила уйти в отставку из-за недовольства состоянием дел в Вашингтоне.

Спартц хочет, чтобы Конгресс создал комиссию по изучению путей сокращения государственного долга США. Однако пока ее призывы оказывались безрезультатными.

В понедельник Спартц выступила с заявлением, в котором обрушилась на вашингтонских политиков с резкой критикой.

«Если в этом году Конгресс не примет решения по комиссии по долгу, я не буду и дальше жертвовать своими детьми ради этого цирка с полным отсутствием лидерства, видения и смелости, – написала Спартц. – Я не могу спасти эту Республику в одиночку».

Иммигрант из Украины, Спартц была избрана в Конгресс от Индианы и работает там второй срок. Она часто высказывалась по поводу продолжающейся войны Украины с Россией.