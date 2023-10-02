ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 279 080 (+510) осіб
- танків ‒ 4717 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9)
- артилерійських систем – 6525 (+48)
- РСЗВ – 801 (+3)
- засобів ППО ‒ 540 (+3)
- літаків – 316 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18)
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26)
- спеціальної техніки ‒ 938 (+5)
Дані уточнюються.
Leave a Reply