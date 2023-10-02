Сили оборони 13 разів влучили по районах скупчення росіян Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя » ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових Протягом доби на фронті російські військові намагалися відновити втрачене положення на п’яти напрямках, але Сили оборони успішно відбили ворожі атаки й ліквідували ще 510 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 279 080 (+510) осіб

танків ‒ 4717 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9)

артилерійських систем – 6525 (+48)

РСЗВ – 801 (+3)

засобів ППО ‒ 540 (+3)

літаків – 316 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18)

крилатих ракет ‒ 1529 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26)

спеціальної техніки ‒ 938 (+5) Дані уточнюються.