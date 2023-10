Росія посилила роль авіації флоту, щоб контролювати Чорне море Bitcoin (BTC) Wallet — what is this? » Українські дрони 1 жовтня атакували авіазавод РФ, де виробляли ракети Х-59 1 жовтня ударні дрони атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – три з чотирьох дронів влучили в ціль — пресслужба ГУР «1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора». Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.