Росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода

Уранці 2 жовтня, в перший робочий день тижня, місто Харків стало свідком серії вибухів. За останніми повідомленнями, ці вибухи стали результатом атаки російських окупантів, які використали ракети С-300 для обстрілу регіону. На щастя, наразі немає інформації про жертви внаслідок цих подій.

За даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, російські сили атакували Харківщину, випустивши ракети з ракетного комплексу С-300, розташованого на території російського Бєлгорода. Він також підкреслив, що на момент 09:20 ракети були прибрані з повітряного простору регіону, але залишалася загроза нових ракетних ударів.

Додаткова інформація з ОВА свідчить про те, що окупанти нанесли принаймні 5 ударів поза межами міста Харків, і було зафіксовано влучання ракет С-300. Щасливо, немає повідомлень про постраждалих.

Перший, хто повідомив про обстріл Харкова, був голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, який закликав мешканців шукати притулок та залишатися в укриттях.

Місцева поліція також підтвердила атаку на регіон та закликала мешканців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та приховуватися в безпечних місцях.

Звістки про вибухи у Харкові були також підтверджені кореспондентами Суспільного мовлення, які повідомили про щонайменше чотири вибухи у місті.

У той же час Повітряні сили ЗСУ висловили попередження щодо можливої загрози використання балістичних ракет.