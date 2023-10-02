Politico: Захід може відмовитися від підтримки України, якщо вона не буде боротися з корупцією

Про це повідомляє Politico з посиланням на конфіденційний стратегічний документ США.

Документ з довгостроковим планом США передбачає максимальні зусилля для викорінення корупційних злочинів та реформування низки секторів України. У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитись від підтримки України у боротьбі проти вторгнення Росії, якщо Київ не може вкладати достатньо зусиль у боротьбу з нею.

Конфіденційна версія документа «Інтегрована стратегія для країни» втричі довша за ту, що Держдепартамент США опублікував на своєму вебсайті, та містить набагато більше деталей про цілі США в Україні: від приватизації банків до допомоги більшій кількості шкіл із вивченням англійської мови та заохочення українських військових прийняти протоколи НАТО. Представник Держдепу США не сказав, чи надав Вашингтон українському уряду подовжену версію стратегії та чи існує секретна версія.

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, сказав, що більшість українців привітають цю стратегію, тому що вони також втомилися від повсюдної корупції в країні.

Інтегрована стратегія країни створена Держдепартаментом та іншими інституціями уряду США, містить переліки цілей, часові рамки для їх досягнення та етапи, які США хотіли б бачити досягнутими. Досягнення цілей США щодо України зобов’язує до виконання обіцянок США щодо забезпечення та навчання збройних сил України.

Боротьба з корупцією

Твердження про припинення допомоги Україні через хабарництво може підбадьорити противників допомоги США Україні, зокрема законодавців-республіканців, які намагаються заблокувати таку допомогу. Впродовж війни США дотримувались коротких згадок про корупцію, бо хотіли продемонструвати солідарність з Києвом, але після понад рік повномасштабної війни США наполягають на цьому питанні публічно та приватно.

Американський чиновник анонімно заявив, що адміністрація Байдена веде перемовини з українськими лідерами про майбутню економічну допомогу «реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією та перетворення України на більш привабливе місце для приватних інвестицій», але такі умови не розглядаються для військової допомоги.

Серед цілей США допомога в реформуванні органів національної безпеки України, щоб забезпечити «децентралізований, толерантний до ризику підхід у виконанні завдань» і зменшити «можливості для корупції».

Стандарти НАТО

Американська стратегія спрямована змусити українську армію прийняти стандарти НАТО. Вона передбачає, що Міноборони України «створить професійний молодший офіцерський і сержантський корпус відповідно до стандартної доктрини та принципів НАТО». Формат і зміст українських оборонних документів мають «відображати термінологію НАТО».

Ще одна умова передбачає створення «плану опору на національному рівні», що означає те, що звичайні українці будуть чинити опір, якщо РФ захопить більше територій.

Оборонне виробництво

Один з розділів документу зазначає, що Україна має виробляти власну військову техніку, створивши «внутрішню оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби», а також забезпечити середовище, яке стимулює стартапи оборонних інформаційних технологій.

Український уряд має «впровадити суттєві реформи щодо децентралізації контролю над енергетичним сектором».

Фінансова система та присутність США в Україні

Фінансова система України має «збільшити обсяги кредитування для заохочення розширення бізнесу» та зменшити роль держави в банківському секторі, зокрема «прозоре повернення «Альфа-банку» у приватну власність».

Стратегія наголошує на відновленні дипломатичної присутності США в Україні не лише в Києві, а й у Львові, Одесі, Харкові й Дніпрі.

Допомога США

Стратегія описує способи, якими США допомагають сектору охорони здоров’я України, кіберзахисту та організаціям, які борються з дезінформацією, підтримує українські антимонопольні зусилля та ініціативи, щоб стимулювати збільшення податкових надходжень до бюджету.

США пропонують технічну та іншу допомогу Міносвіти України для покращення викладання англійської мови та вважають, що це допоможе реінтегрувати українців зі звільнених від російської окупації територій.

Америка допомагатиме Україні покращувати спроможність переслідувати воєнні злочини власній судовій системі, зокрема відбір понад 2000 нових суддів і розв’язання проблеми з понад 9000 скарг на неправомірну поведінку суддів.