Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, повідомив, що бетонні плити, які прибувають в основному з порту Севастополя, використовуються російськими окупантами для зведення об’єктів оборони. Він поділився цією інформацією під час інтерв’ю на телеканалі «Еспресо».

«Зараз одні з головних новин в Маріуполі, з точки зору нашого фронту, — це те, що окупанти активно доставляють у порт бетонні конструкції. Ми спостерігаємо, як ці конструкції використовуються для побудови об’єктів оборони, хоча офіційно заявляється, що це будівельні матеріали. Але фактично ці бетонні конструкції на 100% використовуються для спорудження об’єктів оборони. Окрім того, крім будівництва вогневих позицій, вони також використовують ці бетонні плити для блокування багатьох своїх траншеїв та ровів в непосредній близькості від Маріуполя. Це щось на перехідному між бомбосховищем з одного боку та підземними ходами з іншого боку. Саме для цих цілей і привозять ці бетонні конструкції», — пояснив Андрющенко.

Також варто відзначити, що ці конструкції, згідно з висловлюванням Петра Андрющенка, доставляються до Маріуполя, в основному, з порту Севастополя.