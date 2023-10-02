Фільм «Довбуш» понад місяць збирає повні зали: продано понад 390 тис. квитків

Про це інформує FILM.UA Group.

«Завдяки вашій надпотужній підтримці фільм вже понад місяць збирає повні зали й продовжує завойовувати увагу ще більшої кількості глядачів», — йдеться в матеріалі.

За шість вікендів прокату стрічки було продано 390 795 квитків, а касові збори склали 55 158 183 грн.

Станом на 2 жовтня покази фільму «Довбуш» тривають у кіно й досі.

Що відомо про фільм «Довбуш»

Цей історичний пригодницький фільм українського режисера Олеся Саніна називають одним із найдорожчих в історії українського кіно. Велика епічна історія про великого епічного героя насправді є не буквальною ілюстрацією біографії найвідомішого із карпатських опришків, а пошуком відповідей на запитання, які були цікавими у цій темі саме режисеру Олесю Саніну і які є значно ширшими, ніж висвітлення долі окремої людини. Приміром, коли ім’я героя починає означати щось значно більше, ніж він сам. Отож стрічка не лише про історичного героя Олексу Довбуша, а й про українців як таких.

«Олекса Довбуш боровся за свою землю, людей та любов, — йдеться в пресреліз до фільму. — Саме любов є рушієм до дій та відображенням справжніх людських цінностей. Олекса Довбуш не прагнув слави на відміну від брата Івана, що жив законами розбійника. Олекса ж прагне вільного життя на своїй землі з коханою Марічкою. Саме ці цінності відстоюють українці та сьогодні».

У головних ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Олександр Мавріц, Дмитро Вівчарюк.

Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021 повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування «Довбуша».

Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму «Довбуш».