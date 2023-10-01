У Словаччині перемогла антиукраїнська партія

На виборах у Словаччині, за попередніми результатами після підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо — Aktuality, «Європейська правда»

За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо – 23,29%.

На другому місці опинилась «Прогресивна Словаччина», близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,07%.

Нагадаємо, один з екзитполів прогнозував, що «Прогресивна Словаччина» випередить партію Фіцо з понад 23% голосів.

На третьому місці партія «Голос» експрем’єра Петера Пеллегріні з 14,96%. Ця партія може вступити в коаліцію як прозахідними, так і проросійськими силами.