У Кремлі досі не визначилися, які українські території анексувала Росія

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого дня возз’єднання окупованих регіонів України Росією. Під час промови він повторив шаблонну риторику про референдуми, які не визнані світом, звинуватив Захід в розв’язанні війни в Україні та єдність між Росією та окупованими регіонами.

Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв опублікував у своєму Telegram-каналі на честь свята карту, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії. Проте згодом він замінив зображення, де не вказане Запоріжжя, Херсон, а зображені Каховка, Луганськ, Донецьк та Мелітополь.

А окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягалася до нинішньої лінії фронту на чотирьох анексованих областях.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, відомий націоналіст і екстреміст в російському уряді, неоднозначно заявив, що війна в Україні триватиме, доки «не будуть звільнені споконвічно російські території».

«Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не визначився, які саме території він анексував або має намір анексувати», — підсумовують в ISW.