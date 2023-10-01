Шольц: Кількість біженців у Німеччині занадто велика

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну імміграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Як пише «Європейська правда», про це він заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє DW.

За його словами, понад 70 відсотків усіх мігрантів не мали реєстрації, хоча до прибуття у Німеччину майже всі вони перебували в інших країнах Євросоюзу.

«Кількість біженців, які прагнуть потрапити до Німеччини, нині надто велика», – сказав Шольц.

Лідер німецького уряду також оголосив про намір до листопада розробити систему контролю іммігрантів, що передбачатиме фіксовану кількість біженців для муніципалітетів.

«Федеральний уряд повністю єдиний у тому, щоб зупинити нелегальну міграцію до Євросоюзу. Це можна зробити лише спільно та солідарно. Німеччина зробить все можливе, щоб допомогти», – додав Шольц.

Раніше повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з «нелюдською контрабандою».