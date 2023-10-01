Шольц: Кількість біженців у Німеччині занадто велика

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну імміграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.
Як пише «Європейська правда», про це він заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє DW.
За його словами, понад 70 відсотків усіх мігрантів не мали реєстрації, хоча до прибуття у Німеччину майже всі вони перебували в інших країнах Євросоюзу.
«Кількість біженців, які прагнуть потрапити до Німеччини, нині надто велика», – сказав Шольц.
«Федеральний уряд повністю єдиний у тому, щоб зупинити нелегальну міграцію до Євросоюзу. Це можна зробити лише спільно та солідарно. Німеччина зробить все можливе, щоб допомогти», – додав Шольц.
Раніше повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з «нелюдською контрабандою».
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