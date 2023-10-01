Німеччина повинна терміново поставити Україні Taurus , — глава комітету Бундестагу

Про це пише Tagesschau.

Зазначається, що у дебатах щодо постачання крилатих ракет в Україну голова комітету Бундестагу з питань оборони в черговий раз посилила натиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Натомість вона дала зрозуміти, що Сили оборони можуть атакувати військові об’єкти в Росії зброєю з Німеччини.

«Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що при прицільному застосуванні крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки», — сказала Штрак-Циммерман.

Водночас у twitter глава комітету Бундестагу написала, що Шольц є єдиним, хто блокує постачання ракет Taurus.

«Чого він чекає? Заради бога. Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально», — йдеться у повідомленні.