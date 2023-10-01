Буданов розповів про нараду в Росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу

«За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків.

І було порушено питання: «А куди витрачалися кошти стільки років?».

На наступній нараді сказали: «Знаєте, там усе готово, треба заходити».

Буданов уточнив, що усі кошти, які Росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.

Очільник ГУР також додав, що росіяни щиро вірили, що «Харків – російське місто, і там просто чекають визволителів».