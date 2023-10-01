Безпілотник «Бобер»: українські «шахеди», з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування

Еспресо розповідає про те, як створювали український дрон, як він працює і де на території РФ його вже застосовували.

Що таке БпЛА «Бобер» і як він виглядає

«Бобер» – український баражуючий боєприпас великої дальності, виробництва концерну «Укроборонпром». Перші свідчення про дрон з’явились у 2022 році, коли блогер Ігор Лаченков оголосив спільний збір з благодійним фондом «Говор Хелп» на ударні БпЛА українського виробництва для Головного управління розвідки.

«Бобер» побудований за аеродинамічною схемою качки. Завдяки цій схемі дрон легко змінює висоту і добре маневрує в повітрі, а це підвищує його шанси обійти ворожу протиповітряну оборону.

Польський портал Defence24 називає «Бобрів» «українськими шахедами».

«Ми мало знаємо про сам планер, але за звуком двигуна можна припустити, що це блок згоряння, який видає характерний гуркіт. Тому їх можна назвати еквівалентами іранських шахедів, які досі масово використовувалися росіянами для нападів на українські міста з метою поширення терору», – писали польські оглядачі в серпні 2023 року.

Характерний «мопедний» звук безпілотник видає, бо, як і Shahed, літає завдяки двигуну внутрішнього згоряння, розташованому в задній частині фюзеляжу. Крім того, «Бобер» є дроном-камікадзе, тобто безпілотником одноразового використання.

Вперше фото апарату Ланченков продемонстрував 1 травня 2023 року, зазначивши, що на той час «ворог вже зазнав великих втрат через появу цих БпЛА». Детальні фото вперше були опубліковані в липні волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.

Сергій Притула.Фото: twitter

До слова, детальні фото та відео Притула та Стерненко оприлюднили лише після того, як публічні фото дрона були розміщені посадовцями. 25 липня БпЛА «Бобер» демонстрували у Києві на форумі, де прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виробникам безпілотників виділено 40 млрд гривень.

Як працює безпілотник «Бобер»

Оглядачі Defense Express вважають український дрон-камікадзе заслуговує на увагу передовсім через прагматичні рішення при його розробці. Наприклад, при запуску дрона можна обійтися без катапульти чи ракетного прискорювача, натомість використовують злітно-посадкову смугу. Смуга, як обов’язкова умова, може бути й недоліком безпілотника, однак експерти звертають увагу, що в аналогічні іранські дрони можна запускати з даху автомобіля, якщо той розженеться до злітної швидкості дрона.

«Дуже плавні обводи корпусу, який тим паче карбоновий, а також малорозмірність об’єкта дозволяють говорити про малу ефективну площу розсіювання, що робить цей дрон достатньо важким для виявлення радіолокаційними станціями», – пише Defense Express.

Швидше за все система навігації має не лише супутникову систему, але й інерціальну. На це, наголошують військові оглядачі, говорить приймач повітряного тиску, що дозволяє вимірювати швидкість та висоту польоту дрона. Така система дозволяє зменшити ефективність російських засобів радіоелектронної боротьби, адже дрон продовжить рухатися заданим маршрутом і без супутникової навігації. Щоправда тоді може знизитись точність удару.

Тактико-технічні характеристики

Довжина – 2,5 м,

Розмах крил – 2,5 м,

Маса порожнього – 150 кг,

Бойова частина – 20 кг,

Дальність польоту – 1000 км,

Максимальний час польоту – 7 год.,

Максимальна швидкість – 200 км/год.,

Застосування українських БпЛА «Бобер»

Вперше безпілотник «Бобер» був зафіксований в Тульській області в березні цього року. Цей тип БПЛА також використовувався для удару по Ільському нафтопереробному заводу під Краснодаром на початку травня.

30 травня «Бобри» завдали ударів по Москві та Підмосков’ю. За свідченнями очевидців, південно-західну частину російської столиці атакували близько трьох десятків дронів, тоді як міноборони РФ запевняло, що їх було лише 8. Російське відомство зазначало, що атаку здійснили «безпілотні літальні апарати літакового типу».

24 липня «бобри» помітили в атаці, де була пошкоджена будівля, яку згодом ідентифікували, як один з об’єктів головного управління російського генштабу. 30 липня один з безпілотників уразив 10 поверх комплексу офісних будівель «IQ-квартал», де розміщені офіси мінцифри РФ.

У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Стало відомо про закриття всіх аеропортів у Московській області та введення плану «Ковер» із забороною на виліт та посадку літаків. Його застосовують у випадках виявлення в небі невідомих повітряних суден або інших об’єктів, що можуть становити небезпеку польотам авіації.

Очевидно йдеться про дрон-камікадзе «Бобер», бо оприлюднені відео демонструють, що один із безпілотників із характерною нестрілоподібною носовою частиною типу «качка» з силовою установкою, що приводить в рух штовхаючий гвинт ззаду.

Наймасштабніша атака українськими безпілотниками, в тому числі «бобрами» сталася 30 серпня. Українські дрони завдали ударів по тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях. Атака по аеродромі у Пскові за 700 кілометрів від кордону України дозволяє припускати, що використовувались саме БпЛА «Бобер», писав портал «Мілітарний».

Як українські дрони «Бобер» впливають на війну проти рашистів

Оглядачі польського військового порталу Defence24 наголошують, що ефективні удари «Бобрів» по Москві перекреслили всі запевнення чи навіть демонстраційні відео рашистів про ефективність систем на зразок Панцир-С1, засвідчивши, що російська ППО є недостатньо надійною.

На тому, що російськаППО, яка виявилась нездатною відбивати атаки безпілотників на Москву, зазначають і в Defense Express. І це навіть попри те, що армія РФ ще на початку 2023 року демонстративно розмістила зенітні засоби прямо в межах Москви. Зокрема комплекси «Панцырь» на урядових будівлях та ЗРК С-400 в житлових кварталах на околицях. Ймовірно, російське військове командування не наважується давати команду починати стрільбу по безпілотниках, які вдалось виявити уже над містом, тоді як «Бобри» регулярно прориваються через ешелоновані загородження ППО до центру російської столиці. Натомість засоби радіоелектронної боротьби виявляються неефективними.

Варто також відзначити, наскільки вагомих збитків завдають БпЛА «Бобер» ворогу. Так головний редактор Defense Express Олег Катков в етері Еспресо розповів, що після ударів дронами по аеропорту Пскова у серпні було виведено з ладу 5,5% від загальної кількості літаків Іл-76 у РФ – знищені 4 такі літаки, ще 3 зазнали критичних пошкоджень.

«Цей літак є основою для військово-транспортної авіації РФ і використовується не лише у повітряно-десантних військ Росії. Під час стандартної експлуатації він перевозить військові вантажі. Росіяни намагаються перевозити цим літаком власні високотехнологічні вироби. Минулого року росіяни звітували про рекордне виробництво Іл-76 у кількості 5 одиниць на рік. Тобто Україна ударом дронами змогла перекреслити роботу підприємства з виробництва Іл-76 за рік», – зазначив Катков.

Загалом спільний таємний проєкт Головного управління розвідки, фонду «Повернись живим» та блогера Ігоря Лаченкова Black Box, станом на 5 червня, завдав росіянам збитків на понад 700 мільйонів доларів, заявила пресслужба ГУР. Одним із чотирьох безпілотників, створенням яких займався проєкт, є саме «Бобер».

Портал «Мілітарний» порахував, що за $700 млн країна-агресор могла б придбати 19 винищувачів-бомбардувальників Су-34 або ж три корвети проєкту 20380 типу «Стерегущий».

«Українське суспільство своїми руками створило «зброю помсти», яка може уражати об’єкти противника на відстані понад 400 кілометрів від кордонів України. Невеликі розміри, тихий хід і мала висота польоту дозволяють цим безпілотникам проходити непоміченими через ППО противника, а уражені ними об’єкти стократно компенсують їх вартість», – пише «Мілітарний».

Щодо вартості безпілотника, то в липні 2023 року Благодійний фонд Сергія Притули замовив 50 безпілотників «Бобер» за 200 млн гривень (бл. 5,4 млн доларів США). Таким чином один дрон коштує близько 108 тисяч доларів США (прибл. 4 млн грн).

Сам Притула, презентуючи фотоматеріали дрона-камікадзе «Бобер», супроводжував їх такими словами:

«Москвичі! Здригайтесь від сирен. Ходіть в бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає у стратегічні обʼєкти. Не спіть від роботи ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтесь шукати відповідь на запитання: «За что?!».