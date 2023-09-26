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Великі гроші на VBet UA Особенности выбора маленьких сейфов для офиса и квартиры » ЗСУ ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ Протягом доби понеділка, 25 вересня, українські захисники продовжували ведення наступальних операцій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Водночас армія РФ зазнала втрат — 5 танків, 39 артсистем і 400 солдатів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб

танків ‒ 4672 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19)

артилерійських систем – 6299 (+39)

РСЗВ – 792 (+1)

засобів ППО ‒ 533 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)

крилатих ракет ‒ 1529 (+11)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)

спеціальної техніки ‒ 925 (+7) Дані уточнюються.