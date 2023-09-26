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ЗСУ ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб
  • танків ‒ 4672 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19)
  • артилерійських систем – 6299 (+39)
  • РСЗВ – 792 (+1)
  • засобів ППО ‒ 533 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+11)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)
  • спеціальної техніки ‒ 925 (+7)

Дані уточнюються.

26 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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