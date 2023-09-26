ЗСУ ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб
- танків ‒ 4672 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19)
- артилерійських систем – 6299 (+39)
- РСЗВ – 792 (+1)
- засобів ППО ‒ 533 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)
- крилатих ракет ‒ 1529 (+11)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)
- спеціальної техніки ‒ 925 (+7)
Дані уточнюються.
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