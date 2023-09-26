У Сенаті США вагаються, чи включати нову допомогу для України у проєкт для запобігання шатдауну

У Сенаті США тривають дискусії про те, чи включати кошти на допомогу Україні до проєкту про додаткове фінансування, який потрібно схвалити цього тижня для збереження функціонування уряду після кінця вересня.

Про це повідомляє The New York Times, пише «Європейська правда».

Сенатори обох партій сперечаються, чи включати нову військову допомогу для України у проєкт про додаткове фінансування, щоб зберегти функціонування уряду після завершення місяця.

За словами співрозмовників, знайомих з дискусіями, головний предмет суперечок – чи включати додаткові 25 млрд допомоги Україні, чи обійтися без спірних положень, щоби гарантувати проєкту ширшу підтримку серед республіканців у Палаті представників.

Хоча у Сенаті є двопартійна підтримка на користь того, щоби включити ці кошти для України, деякі республіканці наполягають, що це створить додаткові труднощі. Чимало республіканців у Палаті представників виступають проти додаткових грошей на потреби України і скоріш за все наполягатимуть, щоб ці положення виключили з документа і повернули його на повторний розгляд до Сенату, тоді як часу на ухвалення рішення залишається мало.

Деякі сенатори зауважують, що не проявити підтримку України у цьому рішенні було б неправильно, особливо після того, як президент України Володимир Зеленський особисто зустрічався з членами Сенату, пояснював, що допомога США критично важлива, і його запевнили, що підтримка триватиме.

Деякі сенатори кажуть, що безпечніше було б винести питання про гроші для України в окремому проєкті, разом з коштами на подолання наслідків стихійного лиха та заходи на кордоні, щойно Конгрес усуне ризик так званого шатдауну.

У Держдепі США запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.