Росіяни минулої зими пошкодили понад 60% тепло- та енергомереж столиці

Унаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

Про це заявив столичний міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він уточнив, що на ремонт обладнання тепломереж цьогоріч з місцевого бюджету направили понад 1 млрд грн.

Кошти також пішли на придбання пересувних котельних, що забезпечуватимуть теплом заклади соціальної сфери, зокрема лікарні.

«Місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність. Наприклад, понад дві третини котелень «Київтеплоенерго» забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати і давати тепло будинкам, що до них підключені», – наголосив Кличко.

Крім цього, мер Києва додав, що столиця готується до початку опалювального сезону. Теплопостачальні підприємства Києва завершили гідравлічні випробування на мережах та теплоджерелах.

«Усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів. Здійснили технічні заходи для підвищення надійності роботи обладнання – технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання», – зазначив Кличко.

Він додав, що на Київ та Україну чекає ще одна складна зима, адже ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити українців без світла, тепла та води.